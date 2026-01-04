Холи Холм загуби и не можа да влезе в историята на бокса

Стефани Хан провали опита на Холи Холм да влезе в историята на бокса в събота – и едновременно с това записа най-голямата победа в краткото си шампионско властване. Хан, полицай от Ел Пасо, победи живата легенда Холм с единодушно съдийско (и техническо) решение, за да защити титлата си в лека категория в зала „Колисео Роберто Клементе“ в Сан Хуан, Пуерто Рико.

Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

Двубоят беше прекратен в седмия рунд заради неволен сблъсък с глави, който отвори разкъсване в линията на косата на Хан – място, което обикновено не се счита за особено опасно – при оставащи 1 минута и 44 секунди до края на рунда.

Тримата съдии оцениха срещата с резултати 69–65, 69–64 и 68–65 в полза на Хан.

Хан, 12–0 (3 нокаута), призна преди мача, че е станала фен на Холм след нокаута ѝ над Ронда Раузи в UFC, но на ринга не показа респект, който да ѝ попречи. Тя неутрализира водещата ръка на левичарката още в началото. След предпазлив първи рунд, във втория Хан започна да намира целта със своите прави удари с дясната, докато Холм все по-често разчиташе на директни скокове напред с мощната си лява ръка. Хан, която на моменти успяваше да пласира и левия си удар, с напредването на срещата се превърна в твърде лесна мишена за десни прави, след като през по-голямата част от двубоя се отказа от използването на джаба си.

Холм, вече с баланс 34–3–3 (9 нокаута), се биеше с цел да стане първата боксьорка, спечелила световна титла след въвеждането си в Международната зала на боксовата слава. На 44-годишна възраст тя не беше държала боксов пояс от 2013 година, когато оваканти титлите си, за да премине към смесените бойни изкуства.

Този двубой беше едва вторият за Холм след завръщането ѝ в бокса през миналата година.

Победата представляваше втора защита на титлата за Хан, която спечели пояса през февруари с нокаут в първия рунд срещу Хана Търлеп.

Статистиката от ударите подсказваше доминацията на Хан в мача – тя реализира 87 точни удара от 341 опита, докато Холм нанесе едва 29 точни удара от 243 опита.