Аманда Серано се завърна триумфално на ринга в Пуерто Рико

Аманда Серано отбеляза завръщането си в родното Пуерто Рико с трудно извоювана, но убедителна победа по точки над Рейна Телес, с която защити титлите си на WBA, WBO и списание Ring в категория перо.

37-годишната Серано, която се би в родината си за първи път от 2021 година насам, наложи волята си над Телес с остри комбинации и демонстрира отличен ринг интелект в зала „Колисео Роберто Клементе“ в Сан Хуан.

Американската претендентка, която прие двубоя само с 15 дни предизвестие, предизвика подуване под дясното око на Серано с мощен ляв удар отгоре в петия рунд.

Опитът на Серано обаче в крайна сметка си каза думата, като световната шампионка в седем категории контролира последните рундове и спечели със съдийски резултати 98–92, 97–93 и 97–93.

„Изключително съм благодарна на Рейна, че прие мача в кратък срок и излезе да се бие“, каза Серано. „Тя е истински воин.“

Двубоят се проведе в 10 рунда по три минути – по правилата на мъжкия бокс – а победата увеличи професионалния актив на Серано до 48 победи при четири загуби – три от тях срещу безспорната шампионка в лека полусредна категория Кейти Тейлър – и едно равенство.

„Минаха две години, откакто се бих в тази категория. Чувствам, че следващите ми мачове ще бъдат още по-добри и се радвам, че успях да подаря шоу на феновете“, добави Серано.

В подглавния двубой легендата в бойните спортове Холи Холм не успя в опита си да стане шампионка в четири боксови категории, след като загуби по точки от носителката на титлата на WBA в лека категория Стефани Хан.

Срещата беше прекратена в седмия рунд, след като лекарят край ринга прецени, че Хан не може да продължи заради разкъсване на челото, получено след неволен сблъсък с глави, като шампионката запази титлата си с единодушно съдийско решение.

44-годишната Холм се завърна в професионалния бокс през 2025 година след 12-годишно отсъствие, през което прекара повече от десетилетие в смесените бойни изкуства с UFC.

Голямата фаворитка Серано беше обещала яростно представяне, но срещна сериозна съпротива от 22-годишната Телес.

Двубоят първоначално беше планиран като реванш с Ерика Крус, която се оттегли след нетипичен резултат от тест на Доброволната антидопингова асоциация (VADA).

Серано започна силно с точни удари в тялото и прецизни леви прави от левичарска стойка, преди срещата да се превърне в по-хаотичен и оспорван двубой от очакваното.

Телес, която не покри лимита в категория перо и съответно нямаше право да спечели титлите – макар че поясите на Серано щяха да бъдат овакантени при нейна загуба – се биеше основно отстъпвайки назад, но набра увереност в средните рундове.

Въпреки проблемите с окото си, Серано остана по-агресивната боксьорка, използвайки опита си, за да контролира дистанцията, да отрязва ринга и да защитава зрението си.

В заключителните рундове тя постепенно възстанови пълния контрол, увеличи натиска и изсипа продължителни комбинации в десетия рунд, макар и без да успее да стигне до късен нокаут.

Организираното от Most Valuable Promotions – компания, основана от Джейк Пол – събитие отдаде почит на Сина Гами и Латиф „Латц“ Айоделе, като имената им бяха изписани върху платното на ринга.

Двамата мъже, близки приятели на бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, загинаха в автомобилна катастрофа в понеделник и бяха част от екипа на британеца при победата му над Пол през декември.