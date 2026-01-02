Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

Нигерийската полиция съобщи, че шофьорът на превозното средство, участвало в катастрофата, при която беше ранен бившият световен шампион в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа, а двама негови близки приятели загинаха, е обвинен в причиняване на смърт чрез опасно шофиране, пише агенция Reuters.
46-годишният Адении Моболаджи Кайоде се яви днес пред съд в Сагаму във връзка с инцидента на магистралата Лагос-Ибадан, информират от полицейското командване на щата Огун в изявление.
Reuters не успя веднага да се свърже с Кайоде или с негов законен представител. Той до момента не е коментирал публично случая.
От полицията обясниха, че обвиненията към Кайоде са четири, включително причиняване на смърт при опасно шофиране, а той е задържан под стража до изпълнение на условията по наложената му гаранция от 5 милиона найри (3499 долара). Делото беше отложено за 20 януари.