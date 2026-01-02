Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

Загубата с нокаут от Антъни Джошуа донесе на Джейк Пол повече от счупена челюст.

Поражението на ютубъра-боксьор от Ей Джей миналия месец доведе и до изваждането му от ранглистата на Световната боксова асоциация (WBA) в полутежка категория. Това стана ясно от последната актуализация на организацията, публикувана на 1 януари.

Влогърът за първи път влезе в класацията на WBA под номер 14 през юни. Това се случи след победата му с единодушно съдийско решение над залязващия бивш световен шампион Хулио Сезар Чавес-младши. В ноемврийската актуализация той се смъкна до 15-о място.

Мнозина критикуваха присъствието на Пол в ранглистата, изтъквайки слабото ниво на неговите съперници. Те обвиниха WBA, че се опитва да се възползва от славата на Пол, като улеснява пътя му към мач за титлата в категория до 91 килограма. Други обаче се запитаха дали наистина има голяма разлика между постиженията на Пол и тези на боксьорите около него в класацията по онова време: Джовани Кристиан Скудери и Крейг Паркър.

Скудери, тогава с актив 12-0 (5 с нокаут), не се беше бил в тази категория от 2022 г. и наскоро се състезаваше в тежка категория срещу опоненти с негативни баланси. Паркър, по онова време с 20-0 (19 с нокаут), редуваше мачове в полутежка и тежка категория, а последните му победи бяха срещу посредствени боксьори.

Обединеният шампион на WBA и WBO в полутежка категория е Хилберто „Зурдо“ Рамирес, който има насрочен мач през май с шампиона в лека тежка категория Дейвид Бенавидес. Рамирес, който се завръща след операция на рамото, може да опита да направи и една защита преди това срещу Робин Сирван Сафар.

Първото място в Топ 15 на WBA е вакантно. След него се нареждат Леонардо Москеа под номер 2, следван от Ленар Перес, Алойс Юмби, Майк Перес, Юниел Дортикос, Алексей Егоров, Крис Билам-Смит, Алексей Папин, Сафар, Роман Фрес, Скудери, Пат Браун, Лиъм Каланан и човекът, който замени Пол на 15-о място – Един Пухало.

Пухало, с баланс 27-3 (26 с нокаут), беше спрян в два рунда в края на 2024 г. от Юрген Улдедай (18-1). Оттогава Пухало записа три поредни победи с технически нокаут срещу Золтан Сера (32-27-1), Марвин Руф (7-0) и Рашад Каримов (38-5).