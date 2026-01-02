Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

  • 2 яну 2026 | 14:39
  • 885
  • 0
Джейк Пол изхвърлен от ранглистата на WBA в полутежка категория

Загубата с нокаут от Антъни Джошуа донесе на Джейк Пол повече от счупена челюст.

Поражението на ютубъра-боксьор от Ей Джей миналия месец доведе и до изваждането му от ранглистата на Световната боксова асоциация (WBA) в полутежка категория. Това стана ясно от последната актуализация на организацията, публикувана на 1 януари.

Влогърът за първи път влезе в класацията на WBA под номер 14 през юни. Това се случи след победата му с единодушно съдийско решение над залязващия бивш световен шампион Хулио Сезар Чавес-младши. В ноемврийската актуализация той се смъкна до 15-о място.

Мнозина критикуваха присъствието на Пол в ранглистата, изтъквайки слабото ниво на неговите съперници. Те обвиниха WBA, че се опитва да се възползва от славата на Пол, като улеснява пътя му към мач за титлата в категория до 91 килограма. Други обаче се запитаха дали наистина има голяма разлика между постиженията на Пол и тези на боксьорите около него в класацията по онова време: Джовани Кристиан Скудери и Крейг Паркър.

Скудери, тогава с актив 12-0 (5 с нокаут), не се беше бил в тази категория от 2022 г. и наскоро се състезаваше в тежка категория срещу опоненти с негативни баланси. Паркър, по онова време с 20-0 (19 с нокаут), редуваше мачове в полутежка и тежка категория, а последните му победи бяха срещу посредствени боксьори.

Обединеният шампион на WBA и WBO в полутежка категория е Хилберто „Зурдо“ Рамирес, който има насрочен мач през май с шампиона в лека тежка категория Дейвид Бенавидес. Рамирес, който се завръща след операция на рамото, може да опита да направи и една защита преди това срещу Робин Сирван Сафар.

Първото място в Топ 15 на WBA е вакантно. След него се нареждат Леонардо Москеа под номер 2, следван от Ленар Перес, Алойс Юмби, Майк Перес, Юниел Дортикос, Алексей Егоров, Крис Билам-Смит, Алексей Папин, Сафар, Роман Фрес, Скудери, Пат Браун, Лиъм Каланан и човекът, който замени Пол на 15-о място – Един Пухало.

Пухало, с баланс 27-3 (26 с нокаут), беше спрян в два рунда в края на 2024 г. от Юрген Улдедай (18-1). Оттогава Пухало записа три поредни победи с технически нокаут срещу Золтан Сера (32-27-1), Марвин Руф (7-0) и Рашад Каримов (38-5).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

София отново ще бъде домакин на Купа "Освобождение" в края на януари

София отново ще бъде домакин на Купа "Освобождение" в края на януари

  • 2 яну 2026 | 10:01
  • 675
  • 0
Доминик Рейес срещу Джони Уокър на UFC 327

Доминик Рейес срещу Джони Уокър на UFC 327

  • 2 яну 2026 | 09:06
  • 1644
  • 0
Един от участниците в катастрофата с Джошуа избяга

Един от участниците в катастрофата с Джошуа избяга

  • 2 яну 2026 | 08:57
  • 2843
  • 0
Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

Холи Холм се стреми към нещо невиждано в бокса

  • 1 яну 2026 | 21:05
  • 1955
  • 2
Изповедта на Биляна Дудова след Рождество Христово

Изповедта на Биляна Дудова след Рождество Христово

  • 1 яну 2026 | 16:27
  • 3159
  • 0
Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

Как ММА звездите посрещнаха Нова година и какво си пожелаха?

  • 1 яну 2026 | 14:57
  • 1639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3888
  • 17
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 5852
  • 2
Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

  • 2 яну 2026 | 06:29
  • 10863
  • 43
Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

  • 2 яну 2026 | 12:49
  • 3626
  • 0
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 7058
  • 4
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 4050
  • 0