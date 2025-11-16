Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Масов бой, в който участваха Дилън Данис, Абубакар Нурмагомедов, Магомед Зайнуков и други, избухна край октагона по време на галавечерта UFC 322. Дейна Уайт заяви, че когато е видял суматохата в началото на излъчването на UFC 322, е знаел веднага какво се случва.

„Бях от другата страна и си казах: „По дяволите. Знам точно какво е това. Знаех си“, сподели Уайт пред MMA Junkie и други репортери на пресконференцията след събитието в събота в „Медисън Скуеър Гардън“. „Никога повече няма да видите Дилън Данис на събитие на UFC.“

Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

Данис получи доживотна забрана да присъства на събития на UFC, след като се оказа централна фигура в масов бой, в който се включиха и членове на отбора на Хабиб, присъстващи в подкрепа на Ислам Махачев.

Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков бяха забелязани в мелето, нанасяйки удари на Данис, докато тела се търкаляха по пътеката към клетката. Уайт разкри, че е бил уведомен за присъствието на Данис по-рано по време на шоуто, но служителите са споменали за потенциална конфронтация с бившата звезда на UFC Хорхе Масвидал, а не с отбора на Хабиб.

„Всъщност обвинявам себе си за това“, каза Уайт. „Дойдоха и ми казаха точно преди да изляза за основната карта, че Дилън Данис е тук и се движи, като сяда на местата на бойците, а не на своето собствено. Той имаше билет. Попитаха ме: „Искаш ли да го изхвърлим?“. Аз отвърнах: „Има ли билет?“. Те казаха: „Да“. Казаха ми: „(Хорхе) Масвидал е заявил, че ще го пребие, щом го види“. Попитах: „А къде седи Масвидал?“. Отговориха: „О, той е на шест-седем реда от Масвидал“. Казах: „Щом човекът има билет, оставете го да си седи на мястото и правете каквото прави, но го дръжте под око.“

„Дори не ми мина през ума, колкото и глупаво да звучи, че цялото мюсюлманско братство беше тук тази вечер на първите пет реда заради Ислам“, добави Уайт. „Веднага щом избухна, бях от другата страна и си казах: „По дяволите. Знам точно какво е това. Знаех си.“ Никога повече няма да видите Дилън Данис на събитие на UFC.“

32-годишният Данис е противоречива фигура в бойните спортове, откакто премина от света на граплинга и влезе под светлината на прожекторите като тренировъчен партньor на Конър Макгрегър.

След години на неактивност, Данис се завърна в ММА през август и победи дебютанта Уорън Спенс за 15 секунди. Данис водеше кампания за място в UFC, но изглежда Уайт не проявява интерес, особено след хаоса в събота.

Уайт заяви, че UFC няма да повдига обвинения срещу Данис. Не е ясно дали други страни ще предприемат правни действия, а полицията в Ню Йорк не отговори веднага на запитването на MMA Junkie за коментар.

„Е, това и много други причини (са защо Данис не е в организацията)“, каза Уайт. „Никога повече няма да го видите на наш двубой. Обадиха ми се отдолу и казаха: „Хванахме го, искате ли да повдигнем обвинения и да го арестуваме?“. Отговорих: „Не искаме да повдигаме обвинения. Това е бойният бизнес.“ Знаете какво мисля за тези неща. Можех да предотвратя това тази вечер и се провалих... Ние не повдигаме обвинения. Не говоря от името на MSG или някой друг, замесен в това. Ние, UFC, не повдигаме обвинения срещу никого.“

Данис е бил главно действащо лице в няколко сблъсъка през годините, включително скандалното меле след UFC 229, когато Хабиб Нурмагомедов прескочи клетката и нападна Данис, който беше в ъгъла на Макгрегър.