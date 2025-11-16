Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

  • 16 ное 2025 | 12:43
  • 555
  • 0
Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Масов бой, в който участваха Дилън Данис, Абубакар Нурмагомедов, Магомед Зайнуков и други, избухна край октагона по време на галавечерта UFC 322. Дейна Уайт заяви, че когато е видял суматохата в началото на излъчването на UFC 322, е знаел веднага какво се случва.

„Бях от другата страна и си казах: „По дяволите. Знам точно какво е това. Знаех си“, сподели Уайт пред MMA Junkie и други репортери на пресконференцията след събитието в събота в „Медисън Скуеър Гардън“. „Никога повече няма да видите Дилън Данис на събитие на UFC.“

Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322
Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

Данис получи доживотна забрана да присъства на събития на UFC, след като се оказа централна фигура в масов бой, в който се включиха и членове на отбора на Хабиб, присъстващи в подкрепа на Ислам Махачев.

Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков бяха забелязани в мелето, нанасяйки удари на Данис, докато тела се търкаляха по пътеката към клетката. Уайт разкри, че е бил уведомен за присъствието на Данис по-рано по време на шоуто, но служителите са споменали за потенциална конфронтация с бившата звезда на UFC Хорхе Масвидал, а не с отбора на Хабиб.

„Всъщност обвинявам себе си за това“, каза Уайт. „Дойдоха и ми казаха точно преди да изляза за основната карта, че Дилън Данис е тук и се движи, като сяда на местата на бойците, а не на своето собствено. Той имаше билет. Попитаха ме: „Искаш ли да го изхвърлим?“. Аз отвърнах: „Има ли билет?“. Те казаха: „Да“. Казаха ми: „(Хорхе) Масвидал е заявил, че ще го пребие, щом го види“. Попитах: „А къде седи Масвидал?“. Отговориха: „О, той е на шест-седем реда от Масвидал“. Казах: „Щом човекът има билет, оставете го да си седи на мястото и правете каквото прави, но го дръжте под око.“

„Дори не ми мина през ума, колкото и глупаво да звучи, че цялото мюсюлманско братство беше тук тази вечер на първите пет реда заради Ислам“, добави Уайт. „Веднага щом избухна, бях от другата страна и си казах: „По дяволите. Знам точно какво е това. Знаех си.“ Никога повече няма да видите Дилън Данис на събитие на UFC.“

32-годишният Данис е противоречива фигура в бойните спортове, откакто премина от света на граплинга и влезе под светлината на прожекторите като тренировъчен партньor на Конър Макгрегър.

След години на неактивност, Данис се завърна в ММА през август и победи дебютанта Уорън Спенс за 15 секунди. Данис водеше кампания за място в UFC, но изглежда Уайт не проявява интерес, особено след хаоса в събота.

Уайт заяви, че UFC няма да повдига обвинения срещу Данис. Не е ясно дали други страни ще предприемат правни действия, а полицията в Ню Йорк не отговори веднага на запитването на MMA Junkie за коментар.

„Е, това и много други причини (са защо Данис не е в организацията)“, каза Уайт. „Никога повече няма да го видите на наш двубой. Обадиха ми се отдолу и казаха: „Хванахме го, искате ли да повдигнем обвинения и да го арестуваме?“. Отговорих: „Не искаме да повдигаме обвинения. Това е бойният бизнес.“ Знаете какво мисля за тези неща. Можех да предотвратя това тази вечер и се провалих... Ние не повдигаме обвинения. Не говоря от името на MSG или някой друг, замесен в това. Ние, UFC, не повдигаме обвинения срещу никого.“

Данис е бил главно действащо лице в няколко сблъсъка през годините, включително скандалното меле след UFC 229, когато Хабиб Нурмагомедов прескочи клетката и нападна Данис, който беше в ъгъла на Макгрегър.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

  • 16 ное 2025 | 09:28
  • 924
  • 0
Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

Джошуа срещу Фюри през септември 2026-а?

  • 16 ное 2025 | 09:21
  • 3270
  • 2
„Какво разочарование“: Илия Топурия разкритикува Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев

„Какво разочарование“: Илия Топурия разкритикува Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев

  • 16 ное 2025 | 09:17
  • 1254
  • 0
Леон Едуардс беше нокаутиран тежко на UFC 322

Леон Едуардс беше нокаутиран тежко на UFC 322

  • 16 ное 2025 | 08:52
  • 1022
  • 0
Моралес впечатли с бърз нокаут на UFC

Моралес впечатли с бърз нокаут на UFC

  • 16 ное 2025 | 08:45
  • 679
  • 0
Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

Шевченко не остави никакви съмнения срещу Джанг

  • 16 ное 2025 | 08:40
  • 750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 7721
  • 25
Силна серия за варненци!

Силна серия за варненци!

  • 16 ное 2025 | 13:43
  • 2250
  • 0
Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 7442
  • 1
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 6620
  • 18
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 5405
  • 5
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 11290
  • 13