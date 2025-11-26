Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

Супер Бобо с 18 точки за Арис за 4 от 4 в Гърция

  • 26 ное 2025 | 13:28
  • 481
  • 0
Бившият национал Боян Йорданов продължава със силните си изяви в шампионата на Гърция.

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция
42-годишният Супер Бобо заби 18 точки (1 ас, 68% ефективност в атака - +15) за успеха на своя Арис (Солун) над Панеритрайкос (Атана) с 3:0 (25:12, 25:18, 25:21) в мач от 4-ия кръг във Висшата лига.

Юношата на ВК Люлин Марио Петков, който има и гръцки паспорт, влезе като резерва за успеха на Арис.

Така тимът от Солун е едноличен лидер във втората лига на Гърция с пълен актив от 12 точки, след като записа четвърта поредна победа с 3:0 от началото на сезона.

