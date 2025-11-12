Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 2193
  • 0
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Бившият волейболен национал Боян Йорданов продължава да преподава волейбол в Гърция.

42-годишният Супер Бобо изигра пореден отличен двубой за своя Арис (Солун).

Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години
Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

Арис спечели убедително у дома дербито на втората лига в Гърция срещу Опер с 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) в мач от втория кръг.

Боян Йорданов заби 19 точки (66% ефективност в атака - +14) и бе най-резултатен в мача.

Юношата на ВК Люлин Марио Петков, който притежава и гръцки паспорт влезе като резерва във втората част, но не реализира точка.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

  • 12 ное 2025 | 07:35
  • 1274
  • 1
Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 20:17
  • 2991
  • 4
Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 18:14
  • 906
  • 0
Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

  • 11 ное 2025 | 17:53
  • 1028
  • 2
Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

  • 11 ное 2025 | 17:38
  • 806
  • 2
Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

  • 11 ное 2025 | 16:33
  • 7608
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 7045
  • 15
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 12800
  • 26
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 9362
  • 27
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 11988
  • 23
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 5005
  • 21
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 6406
  • 2