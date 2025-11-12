Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Бившият волейболен национал Боян Йорданов продължава да преподава волейбол в Гърция.

42-годишният Супер Бобо изигра пореден отличен двубой за своя Арис (Солун).

Боян Йорданов продължава да носи победи и на 42 години

Арис спечели убедително у дома дербито на втората лига в Гърция срещу Опер с 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) в мач от втория кръг.

Боян Йорданов заби 19 точки (66% ефективност в атака - +14) и бе най-резултатен в мача.

Юношата на ВК Люлин Марио Петков, който притежава и гръцки паспорт влезе като резерва във втората част, но не реализира точка.