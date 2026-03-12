Популярни
Преслава Колева: Трябва да се раздадем максимално в следващите два мача

  • 12 март 2026 | 00:04
  • 247
  • 0

Женският национален отбор на България постигна четвърта поредна победа в квалификациите за Евробаскет 2027. Това се случи, след като тимът на Таня Гатева не срещна трудности срещу Азербайджан след 120:40 в среща от група “Е” на пресявките.

За успеха на “лъвиците” Преслава Колева изнесе силен мач и оформи дабъл-дабъл - 20 точки и 11 борби плюс 1 асистенция, 1 открадната топка и чадър. Всичко това за 25 минути на терена.

“Днешният мач беше чудесна подготовка за следващите два двубоя. Успяхме да влезем в ритъм и всички момичета се включиха чудесно, както и Стефани Костович, за която това беше първи мач. След днешната загуба на Украйна, очакваме да дойдат мотивирани и да дадат всичко от себе си. За нас е важно да сме готови и да се раздадем максимално в следващите две срещи”, сподели Преслава Колева.

Националките ще приемат Украйна в събота (14 март) от 19.00 ч., отново в зала "Колодрума", в Пловдив.

