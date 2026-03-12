Стеф Къри остава извън игра още 10 дни

Звездният гард на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри продължава да бъде извън игра и ще бъде прегледан отново след 10 дни, обявиха от отборът в сряда, след като контузията му в дясното коляно не е излекувана.

Къри, двукратен MVP и четирикратен шампион на НБА, пропусна последните 15 мача поради синдром на патело-феморална болка и натъртване на костта в дясното коляно. Той тренира индивидуално през последните няколко дни и ще продължи да засилва тези тренировки въз основа на напредъка си, преди „следващия му преглед“ на 21 март.

37-годишният Къри не е играл от 30 декември. 12-кратният участник в „Мача на звездите“ постига средно по 27,2 точки на мач в 39 срещи този сезон, 17-ият му с Голдън Стейт.

Уориърс загубиха 10 от 15-те мача, които Къри пропусна, и в момента са девети в класирането на Западната конференция, като изостава от Лос Анджелис Клипърс, които са осми, и има аванс пред Портланд за последното място в плей-ин турнира.

Това допълнително 10-дневно отсъствие ще отстрани Къри и за предстоящите мачове срещу Минесота Тимбъруулвс, Ню Йорк Никс, Вашингтон Уизардс, Бостън Селтикс и Детройт Пистънс.

