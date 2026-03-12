Йордан Минчев и Кемниц отпаднаха на осминафиналите в Еврокъп

Баскетболният национал Йордан Минчев и неговият Кемниц приключиха участието си на осминафиналите в турнира Еврокъп. Германският тим загуби гостуването си на словенския Цедевита Олимпия Любляна с 65:73 (15:16, 24:20, 7:18, 19:19).

На четвъртфиналите Цедевита ще се изправи срещу френския Бург-ан-Брес.

Йордан Минчев и Кемниц срещу словенци на 1/8-финалите в Еврокъп

Минчев започна като титуляр и се отличи с 6 точки, 1 борба, 1 асистенция и 1 отнета топка за 19:11 минути на паркета. От неговите съотборници Амаду Соу реализира 13 точки и спечели 7 борби.

За Кемниц предстои гостуване на Рощок в поредния кръг от Бундеслигата на 15-и март.

