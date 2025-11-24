Популярни
Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

  • 24 ное 2025 | 16:13
  • 221
  • 0

Българският пилот Никола Цолов ще дебютира този уикенд във Формула 2 в Катар, а статистиката сочи, че Българския лъв завърши третия си сезон във Формула 3 като лидер в класацията за най-много подиуми.

Никола записа 6 качвания на подиума, включително и две победи, като успя да се върне в челото след проблемите в началото на сезона и беше най-сериозният преследвач на Рафаел Камара, който спечели титлата, а Цолов завърши сезона като вицешампион.

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Камара е втори в класацията за спечели подиуми с 5, толкова имат и Мартиниус Стеншорн и Мари Боя, който беше съотборник на Никола в Кампос.

Веднага зад тях идва група от 7 пилоти с по 3 подиума през 2025 във Формула 3: Тасанапол Интрапувашак, Сантяго Рамос, Ноа Стрьомстед, Тим Трамниц, Роман Билински, Теофил Наел и Туука Тапонен.

Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2
Мексиканец ще е съотборник на Никола Цолов във Формула 2

В класирането по победи за сезона първи завърши Камара с 4 спечелени състезания, Интрапувашак взе 3 победи. Никола, Сантяго Рамос и Стеншорн са с по 2. Общо 11 пилоти записаха победи във Формула 3 през 2025, като с по една са Боя, Трамниц, Иван Домингеш, Джеймс Уортън, Стрьомстед и Билински.

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Снимки: Gettyimages

