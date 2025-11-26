Нико Петров с анализ след Монтана - Левски: Двубоят свърши още след 20 минути игра

В студиото на Sportal.bg Нико Петров разгледа детайлно двубоя между Монтана и Левски – от слабостите в подредбата на Монтана и допуснатите грешки, до добрата структура на „сините“ при владение и начинa, по който Левски организира контраатаките си. Акцентите бяха върху двете ранни попадения, схемата 5-3-2 на гостите и многото допуснати неточности от страна на домакините.

„Много бързо свърши самият мач, реално до към 20-ата минута с отбелязването на двата гола, които ние ще разгледаме. Монтана излезе да играе 5-3-2, нещо което говорихме още след мача с ЦСКА, че отборите ще се опитват така да противодействат на Левски. Много хора се смяха, но ето че още в първия мач след това Монтана излезе със същата схема и се опита да противодейства както Христо Янев. Противник обаче нямаше. Класата е различна, освен това ще видим и двата гола, които паднаха до 20-ата минута след грешките на Монтана. За мен необяснима позицията на вратаря при пряк свободен удар и второ – когато си по-слабият отбор и се защитаваш през повечето време, те хващат на контраатака, за мен почти невиждано“, коментира бившият полузащитник.

По думите му начинът, по който Левски изнася топката отново е ключов елемент.

„Левски отново, както сме говорили, изнася с трима в лицето на Макун, Димитров и Серафимов. Обикновено третият е опорният полузащитник, в случая имаш нетипичен десен краен защитник и е най-нормално него да го използваш. Така даваш възможност на Алдаир пред него да стъпи на крилото, а от другата страна ширината я държи Майкон. Липсата на опорен полузащитник в тримата изнасящи топката оставя вътрешните халфове и затова Майкон няма нужда да влиза и той в средата“

„Обикновено като един от опорните влезе в линията на защитата, най-нормално е Майкон да влезе в средата. Когато и двамата са в центъра на терена, Майкон застава като флангови играч. Евертон Бала от ляво крило влиза навътре по терена и се оформят тримата близо един до друг в нападение – Бала, Сангаре и Сула, в това 3-4-3 при владение за Левски. На четворката външните играчи са Майкон и Алдаир", продължи анализа си Нико.

След това бившият халф се спря подробно на контраатаката след корнера на Монтана – ситуация, след кяото се стигна и до първия гол:

„Нелогично, но в 7-ата минута Монтана изпълнява корнер и биват хванати на контраатака. Важно е как са разположени футболистите на Левски. Много умело са оставени бързите Бала, Майкон и Сула, те нямат и особен ръст, за да ги използваш в наказателното поле. На гредата е Алдаир, на най-важната позиция на първа топка е Сангаре. Топката не трябва да минава над него, за да не става опасна ситуация. Целият куп от играчи се намира пред вратаря. Разположени в зона да скачат са Макун, Кристиян Димитров и Серафимов. Опорните халфове са пред вратаря, за да го предпазят от съперниковите играчи, които се опитват да му пречат да отскочи и да избие топката. Ключови са позициите на Майкон и на Бала, за да направят контраатаката."

След това той обърна внимание на разликата между организациите на двата отбора при едно и също статично положение:

„Понеже говорихме как е подреден Левски при този корнер, за да избие топката, виж отборът, който е приел ролята на по-слабия, къде стоят неговите футболисти. Джеймс, левият халфбек, и Тунгаров при избита топка трябва да са на линията, за да могат да я овладеят. Разстоянието между футболиста, който овладява топката – Бала – и Джеймс е голямо, както и от другата страна между Тунгаров и Майкон. При избита топка трябва да са най-малкото на гърба на футболистите на Левски, за да противодействат. Позицията им е абсолютно недопустима“

„Виж позицията на вратаря при прекия свободен удар. Когато нарушението е от едната страна, вратарят строи стената да пази ъгъла, следователно той трябва да застане на другия ъгъл. Той обаче застава в средата. Имаш Георги Костадинов, който стои до стената, за да пречи на видимостта на вратаря. В последния момент той се маха и отива зад стената. Изпълнението на наказателния удар бе точно в този ъгъл, тоест голът е в ъгъла, който се пази от вратаря", каза Петров.

В заключение анализът на Нико Петров посочи две основни линии: тоталната разлика в класата и дисциплината между двата отбора, както и доброто структуриране на Левски при статични положения и при владение на топката. Монтана изпита едни и същи проблеми, които тимове от тяхното ниво често имат срещу „сините“ – грешки, които водят директно до голове. Левски не пропусна да накаже всяка една от тях.