Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори след категоричния успех с 5:1 срещу Монтана в efbet Лига. Той похвали футболистите си след победата срещу тима на Анатоли Нанков.

"Имахме труден мач, трябваше да се приспособим към обстоятелствата, да се ориентираме. Искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията, за отношението, което показаха от първата минута. Благодаря и на привържениците, които ни подкрепяха по невероятен начин. Бяхме верни на принципите ни и на начина ни на игра. По никакъв начин не оставяхме съперника да се чувство комфортно с топката, бяхме много активни. По невероятен начин реагирахме при загубата на топката, целият отбор. Както и в индивидуалните двубои, борбата за втора топка, наистина бяхме невероятни. Изключително горд съм, че изглеждахме по този начин, когато притежавахме топката.

Показахме стабилно поведение, много добре играхме с топката. Ясно е, че предпочитаме всички да са на линия за мача, но нашето поведение не се състои в това да търсим оправдание, а решение. Имаме разнообразие в състава. Искам да отлича всички в отбора, за отношението им, защото това отношение на футболистите позволява да имаме това разнообразие и да използвам различни позиции. Това налагаме в тренировките - да се ориентират към различни позиции, защото в различни срещи има различни ситуации. Винаги гледаме профила на играча. Съобразяваме се и с това какво изисква съответният мач. Разликата в точките ли? Не може да ни отнеме от фокуса за следващия мач, аз не обръщам внимание на тези неща", каза испанецът.