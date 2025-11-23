Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

Слушай на живо: Монтана - Левски

Монтана и Левски играят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на "Огоста" към момента е 0:1.

Пред “сините” стои прекрасната възможност да се откъснат на осем точки пред втория ЦСКА 1948. За целта обаче момчетата на Хулио Веласкес трябва да постигнат победа днес. Иначе испанският специалист прави три промени в стартовия състав в сравнение с предния мач срещу ЦСКА. Оливер Камдем, Марин Петков и Асен Митков отстъпват местата си на Алдаир, Мазир Сула и Никола Серафимов.

Монтана от своя страна е в доста негативна серия и няма победа от седем мача насам. Основната промяна в тима на Анатоли Нанков е, че титулярният вратар Марсио Роса е контузен и днес под рамките на вратата застава Васил Симеонов.

Първата добра възможност дойде още в 4-ата минута. Акрам Бурас отправи добро центриране наляво, а там Майкон свали с глава към вътрешността на наказателното поле. Мазир Сула отправи удар с глава от чиста позиция, но право в ръцете на Васил Симеонов.

Домакините отговориха с добра атака, която доведе до ъглов удар. При центрирането обаче “сините” защитници успяха да изчистят и да организират бърза контраатака, при която Майкон се понесе отляво. Бразилецът отправи нещо средно между удар и центриране, но топката се отклони в ръката на Ачемпонг и главният съдия отсъди пряк свободен удар точно на границата на пеналтерията.

С изпълнението се нагърби Евертон Бала, който с много мощен шут ниско по земя прониза вратата на Васил Симеонов и изведе Левски напред в резултата - 0:1.

МОНТАНА 0:2 ЛЕВСКИ



0:1 Евертон Бала (11)

0:2 Евертон Бала (17)

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 23. Антон Тунгаров, 20. Ариан Мършуля, 18. Костадин Илиев, 5. Мартин Михайлов, 15. Кристофър Ачемпонг, 25. Соломон Джеймс, 27. Томас Азеведо, 7. Борис Димитров, 9. Филип Ежике, 17. Иван Коконов;

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 21. Алдаир, 22. Мазур Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов.