Левски без Ради Кирилов, Марин Петков и Фабиен на "Огоста"

Слушай на живо: Монтана - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група то 20 футболисти за мача срещу Монтана от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Огоста" е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Аут от разширения състав остават контузените Радослав Кирилов, Карл Фабиен и наказаният Марин Петков. Карлос Охене също не намира място сред избраниците на испанския специалист.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.