Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски без Ради Кирилов, Марин Петков и Фабиен на "Огоста"

Левски без Ради Кирилов, Марин Петков и Фабиен на "Огоста"

  • 23 ное 2025 | 11:22
  • 2388
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група то 20 футболисти за мача срещу Монтана от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Огоста" е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Аут от разширения състав остават контузените Радослав Кирилов, Карл Фабиен и наказаният Марин Петков. Карлос Охене също не намира място сред избраниците на испанския специалист.

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
  • 587
  • 0
Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

Лудогорец пази Текпетей за Лига Европа

  • 23 ное 2025 | 09:21
  • 1529
  • 1
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4126
  • 7
Струмска слава би Германея в голово шоу

Струмска слава би Германея в голово шоу

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 1419
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 3215
  • 3
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11140
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3358
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22167
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 282
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11140
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4126
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14860
  • 5