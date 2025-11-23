Нико Петров: Имаше един отбор на терена, Анчелоти да не сложи Майкон до Каземиро?

Футболният анализатор Николай Петров коментира победата на Левски срещу Монтана с 5:1 в efbet Лига. В студиото на Sportal.bg юношата на "сините" оцени, че шансовете за спасение на тима на Анатоли Нанков за малки. Нико заяви, че успехът на футболистите на Хулио Веласкес е напълно заслужен.

"Заслужена победа на Левски. 5:1 е най-малкото. Нали 5:1 свърши? Безапелационна победа, нямаше съревнование, един отбор имаше на терена. Вратарят на Монтана с изявата си при първия гол на Левски - от фаул на Бала, допринесе мачът да свърши твърде рано. Левски беше господар. За 2025 година теренът не беше добър за този спорт, който в България продължаваме да наричаме футбол. Спечелена от Сангаре дузпа, отколкото да я имаше, закачи си крака за съперника.

При 5:1 не трябва да имаш претенции към защитата. Играл съм преди 16-17 години на стадиона в Монтана, гледам оградите, ръждата, какви са подобренията, които лицензионните комисии отбелязват, че са направени по стадиона - не знам. Хубаво покривче са направили за ВАР-а, където съдията ходи да гледа.

Не знам Анчелоти дали е пратил някого да гледа днес новия национал на Бразилия. Нали излезе такава информация? Да не го видим до Каземиро при следващата повиквателна. Терените не са нормални. Такива са били, такива и ще си останат. Всички мечтаят това да е годината на Левски, зависи от Хьогмо какво ще направи с Лудогорец. Най-интересно ще бъде да влезе и ЦСКА в четворката.

Шансовете на Монтана за оцеляване? На фона на другите отбори - не особено големи. Има някои отбори, на които част от ръководствата им могат спокойно да участват във филма "Спасяването на редник Райън" - когато първенството се раздели на петици, четворки, осмици, започват там да се гледат много филми. Не знам как по-ясно да се изразя", каза бившият полузащитник.