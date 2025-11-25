Популярни
Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  3. Макун: Пътят е още много дълъг

  • 25 ное 2025 | 09:57
  • 650
  • 0
Централният защитник на Левски Кристиан Макун може да се похвали със собствен сайт. В него националът на Венецуела коментира представянето си след двубоите на сините. Той не скри задоволството си от успеха с 5:1 над Монтана и факта, че сините отвориха разлика от осем точки на върха пред ЦСКА 1948.

„Много сме щастливи от победата. Но бързо трябва да я забравим и да продължим напред. Нужно е да не спираме да работим, защото пътят пред нас все още е дълъг. Играх като централен защитник. Но идеята на треньора бе в определени моменти да бъдем с трима в отбрана – в случаите, в които притежаваме топката. Затова и трябваше да действам като стопер в тези ситуации“, заяви венецуелецът.

“Победата бе резултатна, но игрището направи мача, поне в началото, труден за нас. То бе в ужасно състояние, почти бе невъзможно да се играе футбол на него. Но като голям отбор, ние трябва да се адаптираме към всяка ситуация. Точно това и направихме“, посочи бранителят.

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

  • 24 ное 2025 | 23:34
  • 8327
  • 7
Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

  • 24 ное 2025 | 19:54
  • 1762
  • 1
Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

  • 24 ное 2025 | 19:42
  • 1978
  • 0
Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 2734
  • 0
Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

  • 24 ное 2025 | 19:09
  • 14445
  • 24
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 24669
  • 33
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542790
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 3363
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4772
  • 4
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1638
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5087
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 33881
  • 113