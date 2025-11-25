Макун: Пътят е още много дълъг

Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Централният защитник на Левски Кристиан Макун може да се похвали със собствен сайт. В него националът на Венецуела коментира представянето си след двубоите на сините. Той не скри задоволството си от успеха с 5:1 над Монтана и факта, че сините отвориха разлика от осем точки на върха пред ЦСКА 1948.

„Много сме щастливи от победата. Но бързо трябва да я забравим и да продължим напред. Нужно е да не спираме да работим, защото пътят пред нас все още е дълъг. Играх като централен защитник. Но идеята на треньора бе в определени моменти да бъдем с трима в отбрана – в случаите, в които притежаваме топката. Затова и трябваше да действам като стопер в тези ситуации“, заяви венецуелецът.

“Победата бе резултатна, но игрището направи мача, поне в началото, труден за нас. То бе в ужасно състояние, почти бе невъзможно да се играе футбол на него. Но като голям отбор, ние трябва да се адаптираме към всяка ситуация. Точно това и направихме“, посочи бранителят.