  3. Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 1169
  • 1
Слушай на живо: Монтана - Левски

Отборите на Монтана и Левски се изправят лице в лице в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Огоста” в Северозапада е с начален час 17:00 и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Гостите посрещнаха паузата за националните отбори със смесени чувства. Играчите на Хулио Веласкес загубиха с 0:1 дербито с ЦСКА, но пък конкурентите ЦСКА 1948 и Лудогорец не успяха да скъсят дистианцията, тъй като също записаха поражения. Така авансът на “сините” от пет точки на върха се запази. Вчера пък втория в подреждането - “червените” от Бистрица записаха още един неуспех и така играчите от “Герена” могат да дръпнат на цели осем точки от втория, ако победят днес.

Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана
Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

Домакините от своя страна са в доста сериозна криза и вече са в серия от седем поредни мача без победа. Това им отрежда предпоследно място с едва 13 точки - на три точки от дъното, където е Добруджа. Преди паузата за националните отбори играчите на Анатоли Нанков записаха загуба с 1:2 при визитата си на Славия.

Монтана без основния си страж срещу Левски
Монтана без основния си страж срещу Левски

Веласкес ще има сериозни кадрови по фланговете на тима, след като Карл Фабиен и Радослав Кирилов са аут за срещата заради контузии, а Марин Петков е наказан. Нанков също има своите ядове, като титулярният вратар Марсио Роса се възстановява от операция от апендицит, а Важебах Сакор все още не е готов да се върне в игра, макар и вече излекуван от травма.

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на настоящия сезон. В среща от първия кръг от шампионата Левски постигна категорична победа с 5:0 на “Герена”. Тогава точни за “сините” бяха на два пъти Петков, Кирилов и Мустафа Сангаре, а Денис Динев си отбеляза автогол.

