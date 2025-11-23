Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Слушай на живо: Монтана - Левски

Отборите на Монтана и Левски се изправят лице в лице в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Огоста” в Северозапада е с начален час 17:00 и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Гостите посрещнаха паузата за националните отбори със смесени чувства. Играчите на Хулио Веласкес загубиха с 0:1 дербито с ЦСКА, но пък конкурентите ЦСКА 1948 и Лудогорец не успяха да скъсят дистианцията, тъй като също записаха поражения. Така авансът на “сините” от пет точки на върха се запази. Вчера пък втория в подреждането - “червените” от Бистрица записаха още един неуспех и така играчите от “Герена” могат да дръпнат на цели осем точки от втория, ако победят днес.

Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

Домакините от своя страна са в доста сериозна криза и вече са в серия от седем поредни мача без победа. Това им отрежда предпоследно място с едва 13 точки - на три точки от дъното, където е Добруджа. Преди паузата за националните отбори играчите на Анатоли Нанков записаха загуба с 1:2 при визитата си на Славия.

Монтана без основния си страж срещу Левски

Веласкес ще има сериозни кадрови по фланговете на тима, след като Карл Фабиен и Радослав Кирилов са аут за срещата заради контузии, а Марин Петков е наказан. Нанков също има своите ядове, като титулярният вратар Марсио Роса се възстановява от операция от апендицит, а Важебах Сакор все още не е готов да се върне в игра, макар и вече излекуван от травма.

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на настоящия сезон. В среща от първия кръг от шампионата Левски постигна категорична победа с 5:0 на “Герена”. Тогава точни за “сините” бяха на два пъти Петков, Кирилов и Мустафа Сангаре, а Денис Динев си отбеляза автогол.