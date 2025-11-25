Популярни
"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  Sportal.bg
  Волейбол
  Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха"

Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха"

  25 ное 2025 | 17:17
  • 1053
  • 2

Българската федерация по волейбол организира днес от 17:00 часа тържествената Галавечер „Заедно към върха“ - специално събитие в Crowne Plaza Sofia, посветено на най-значимите постижения, личности и партньори, които градят историята и бъдещето на българския волейбол.

efbet вече 10 години подкрепя българския волейбол като генерален спонсор – Българската Федерация по волейбол и Националните отбори (мъже и жени).

По време на церемонията ще бъдат отличени изявени фигури, оставили траен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени  под 21, световните вицешампиони - мъже, както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

Ще бъдат почетени и дългогодишните партньори на българския волейбол - организации и компании, чиято подкрепа е неизменна част от пътя към върха.

Снимки: Startphoto

