efbet със специална награда от БФ Волейбол

efbet получи специална награда от БФ Волейбол по време на галавечерта на българския волейбол “Заедно към върха” лично от президента Любо Ганев.

efbet вече 10 години подкрепя българския волейбол като генерален спонсор – Българската Федерация по волейбол и Националните отбори (мъже и жени).

“Поредната изключително емоционална вечер за българския волейбол. Прекланяме се пред вас олимпийски медалисти и ви обичаме. Благодарим на всички поколения след тях. Благодарим на тяхната волейболна победа. Ние от efbet, наричаме нашето партньорство с БФВ е привилегия. Тези хора са безкрайни професионалисти. Привилегия е да се види как Любо Ганев и неговият екип правят спорт. Можем сама да сме изключително горди от волейболния път на тези хора. Благодарим, за това че ви има. Благодарим ви, че и нас ни има бъдете здрави”, заяви Димитър Димитров, ръководител на стратегически проекти на efbet.