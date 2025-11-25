Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. efbet със специална награда от БФ Волейбол

efbet със специална награда от БФ Волейбол

  • 25 ное 2025 | 18:56
  • 347
  • 1

efbet получи специална награда от БФ Волейбол по време на галавечерта на българския волейбол “Заедно към върха” лично от президента Любо Ганев.

efbet вече 10 години подкрепя българския волейбол като генерален спонсор – Българската Федерация по волейбол и Националните отбори (мъже и жени).

“Поредната изключително емоционална вечер за българския волейбол. Прекланяме се пред вас олимпийски медалисти и ви обичаме. Благодарим на всички поколения след тях. Благодарим на тяхната волейболна победа. Ние от efbet, наричаме нашето партньорство с БФВ е привилегия. Тези хора са безкрайни професионалисти. Привилегия е да се види как Любо Ганев и неговият екип правят спорт. Можем сама да сме изключително горди от волейболния път на тези хора. Благодарим, за това че ви има. Благодарим ви, че и нас ни има бъдете здрави”, заяви Димитър Димитров, ръководител на стратегически проекти на efbet.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мис България - Симона Бакърджиева, изучава европейската политика, а във волейбола обърква противника с лява ръка

Мис България - Симона Бакърджиева, изучава европейската политика, а във волейбола обърква противника с лява ръка

  • 25 ное 2025 | 13:04
  • 2151
  • 5
Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

  • 25 ное 2025 | 12:13
  • 7947
  • 9
Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

  • 24 ное 2025 | 18:20
  • 1202
  • 1
Завръзката във Висша лига се увеличава

Завръзката във Висша лига се увеличава

  • 24 ное 2025 | 17:58
  • 2011
  • 1
За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

  • 24 ное 2025 | 17:56
  • 973
  • 2
Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

  • 24 ное 2025 | 17:21
  • 880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6903
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8911
  • 16
Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3350
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546680
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10455
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27749
  • 27