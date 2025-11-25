Популярни
  Мик Шумахер: Не съм си затворил вратата към Формула 1

Мик Шумахер: Не съм си затворил вратата към Формула 1

  • 25 ное 2025 | 18:59
  • 423
  • 0
Бившият пилот на Хаас Мик Шумахер е уверен, че преминаването му в Индикар за следващия сезон не означава, че той няма да има шанс отново да се състезава в световния шампионат.

Синът на Михаел Шумахер подписа с RLL, след като напусна тима на Алпин в Световния шампионат за издръжливост и Мерцедес във Формула 1, където беше резервен пилот.

„Светът на Формула 1 е много специфичен и специален, но пак става въпрос за състезания с едноместни болиди, така че не мисля, че Индикар ще попречи – обясни Мик. – Не виждам защо преминаването ми в Индикар ще затвори вратата към Формула 1, не мисля.“

Шумахер записа успешен тест за RLL през октомври и през новия сезон ще е съотборник на Луис Фостър и Боби Рейхъл, а сега Мик обясни защо смята, че Индикар е правилната стъпка в развитието на кариерата му.

„За мен беше интересно отново да се пробвам в едноместните формули и да се установя по-добре – заяви Шумахер-младши. – Мисля, че Индикар беше най-доброто решение. Просто трябваше да го потвърдя за себе си и за всички около мен, че това е нещо, за което мога да си представя, че ще правя в дългосрочен план.

„Взимането на решението беше сравнително просто. Просто се запитах колко отдаден мога да съм на този шампионат? Нямаше да се хвана, ако не бях готов да дам 100 процента. Много се вълнувам, мисля, че това е страхотен шампионат.“

Снимки: Gettyimages

