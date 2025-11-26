Два страхотни мача в Белград и още два интересни двубоя слагат край на 13-ия кръг на Евролигата

Четири мача слагат край на 13-ия кръг на Евролигата тази вечер. Гвоздеят на програмата е суперсблъсъкът между Цървена звезда и Олимпиакос в "Белградска Арена" от 20:30 часа наше време, а преди това, в 19:00 часа, Макаби Тел Авив приема в другата голяма зала в сръбската столица - "Александър Николич", тима на Олимпия Милано.

Пак от 20:30 часа Монако ще мери сили с Анадолу Ефес, а в 21:30 ч. Барселона приема АСВЕЛ Вильобран в "Палау Блауграна".

Във вторник се изиграха 6 срещи от кръга, като в най-интересния сблъсък Реал Мадрид сломи с точка разлика в "Арена Ботевград" Апоел Тел Авив.