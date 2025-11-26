Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

Отборите на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър и Олимпиакос със суперзвездата Александър Везенков играят в мач от 13-ия кръг на Евролигата. След 10 минути игра в "Белградска Арена" домакините водят с 21-15.

Съвсем очаквано Везенков е титуляр за гостите от Пирея, като компания в стартовата петица му правят Уорд, Дорси, Уолкъп и Милутинов.



Милър-Макинтайър също стартира в днешния сблъсък, а освен него на паркета за "звездашите" ще излязат Мотеюнас, Монеке, Добрич и Нвора.

ПЪРВА ЧАСТ



След минута игра Звезда води с 5-0, а малко след това резултатът стана 8-2. Тройка на Везенков намали изоставането на Олимпиакос само на 3 точки (5-8). Много бързо след това домакините вдигнаха разликата на 7 точки (12-5) след 4 минути игра. Малко след средата на първата четвърт "звездашите" водят с 16-10. Близо 2 минути преди края на частта гръцкият гранд се доближи само на точка от съперника си (15-16). След 10 минути игра домакините са напред в резултата с 21-15.

ВТОРА ЧАСТ



След 2 минути игра Донта Хол изравни резултата (24-24), а малко след това Олимпиакос поведе с 27-24. Стигна се до ново равенство (27-27), при оставащи 7:39 минути до почивката. Върнаха си предимството домакините за 30-27. При оставащи 2 минути до края отново резултатът е равен (33-33).

Сръбският гранд е на четвърто място във временното класиране с 8 победи и 4 загуби в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите", а гръцкият колос заема трета позиция в таблицата със същия баланс.

Снимки: Gettyimages