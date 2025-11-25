Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

  • 25 ное 2025 | 13:51
  • 179
  • 0

През миналата седмица се проведе Гран При на Лас Вегас, която беше последната улична надпревара във Формула 1 през 2025 година.

Тазгодишният календар включваше общо осем писти, които могат да се категоризират като градски под една или друга форма. Това са трасетата в Австралия, Саудитска Арабия, Маями, Монако, Канада, Азербайджан, Сингапур и Лас Вегас.

А най-добре на тези осем писти се представи Макс Верстапен, който събра общо 146 точки на тях. Във въпросните осем старта пилотът на Ред Бул записа две победи (Азербайджан и Лас Вегас), четири втори и две четвърти места.

Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас
Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас

На второ място след него се нарежда Джордж Ръсел, чийто две победи този сезона дойдоха в Канада и Сингапур. Отделно британският пилот на Мерцедес има още четири качвания на подиума в уличните надпревари с вторите си места в Баку и Лас Вегас и трети в Австралия и Маями.

Едва трети е лидерът в световния шампионат Ландо Норис, който също има две победи на улични трасета този сезон, след като триумфира в Австралия и Монако. Британецът обаче има и две нули в градски условия, след като отпадне в Монреал, а през уикенда беше дисквалифициран от второто място в Лас Вегас.

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм
Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Така общият актив на Норис от уличните битки през този сезон е 101 точки, което е с 10 повече от неговия съотборник Оскар Пиастри. Австралиецът също записва две победи – Саудитска Арабия и Маями, но загуби много точки с деветото си място у дома в Мелбърн и дисквалификацията в Лас Вегас.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

  • 24 ное 2025 | 19:23
  • 3161
  • 0
Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

  • 24 ное 2025 | 18:30
  • 3869
  • 2
Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

  • 24 ное 2025 | 16:19
  • 2735
  • 4
Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

  • 24 ное 2025 | 16:13
  • 1277
  • 0
Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

  • 24 ное 2025 | 15:46
  • 10452
  • 10
Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 12698
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543910
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 7301
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 6549
  • 11
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2487
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 6697
  • 2