Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

Българският нападател Божидар Краев беше сред главните герои за клуба си Уестърн Сидни Уондърърс при успеха с 3:2 над Сентръл Коуст Маринърс в 5-ия кръг на австралийското първенство по футбол, след като откри резултата преди да е изминала и една минута.

Бившият футболист на Левски Краев вкара вторият най-бърз гол в историята на А-лигата, разписвайки се в 39-ата секунда. Пред него е единствено точният изстрел на Луис Брейн от Аделаида Юнайтед, който се разписва в 11-ата секунда на мача срещу Мелбърн Виктъри през 2005-а година.

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Но също така победата имаше стойност и за клуба, тъй като е първа за тях и с пет точки те се отлепиха от последното 12-о място, за да се наредят на 9-а позиция.

Размишлявайки върху победата и представянето си, Краев каза пред официалната страница на клуба: „Чувствам се невероятно! Дадохме от себе си всички налични сили, за да спечелим първите три точки за сезона. Това е първият ми гол, и сме много щастливи, много доволни".

А какво е чувството първото попадение да е с такава стойност? „Страхотно е! Атмосферата беше толкова добра за нас, което е много важно. Бях малко под напрежение през седмицата преди срещата, но след положителния резултат, всичко е наред сега“.

Идната събота – на 29-и ноември, за Краев и тима му предстои градското дерби с ФК Сидни, което ще се играе на същото място „СоммBank Arena”.

„Това е може би най-важният мач за годината, така че ще вложим много усилия. Ще коригираме тактиката тази седмица, а след това ще дадем максимума си и се надяваме да направим още една крачка напред с още три точки“, добави българинът и призова феновете на „червения“ отбор от Сидни да ги подкрепи. „Искам да им кажа да ни подкрепят колкото е възможно повече, да надделеят на трибуните над останалата публика и ние ще го оценим“, каза той, подчертавайки доброто настроение за двубоя. Сидни ФК обаче е в по-добра форма и оглавява класирането с 12 точки от пет мача, с 1 пред ФК Оукланд.

