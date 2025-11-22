Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 161
  • 1
Божидар Краев вкара гол в 39-ата секунда и поведе Уестърн Сидни Уондърърс към първа победа за сезона в австралийската А лига. Тимът на 28-годишния българин спечели с 3:2 у дома срещу Сентрал Коуст, а Краев заби мощно топката във вратата след разбъркване в наказателното поле при първата атака на домакините.

Голът на юношата на Левски е най-бързият за сезона в австралийската лига и първи негов през кампанията. Краев остана на терена 90 минути, като двата тима си размениха пет гола в първите 39 минути.

Морагис изравни още в 9-ата, Костас Барбарусис вкара два пъти за домакините в 11-а и 23-а за 3:1, но дузпа, изпълнена от Макалмънт в 39-ата върна в играта Сентрал Коуст. До края на двубоя повече попадения не паднаха и така Уестърн Сидни Уондърърс се поздравиха с успеха.

