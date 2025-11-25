Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

Словенецът Кристиян Чех се е насочил към световния рекорд по хвърляне на диск от 75.56 м догодина по пътя към Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Настоящият европейски шампион планира да дебютира в Рамона през април следващата година. Именно в Оклахома литовецът Миколас Алекна - предшественикът на Чех като европейски шампион, подобри чупи световния рекорд през последните два сезона.

“Ще започна през март на Европейската купа по хвърляне в Кипър (в Никозия на 14-15 март) и след това следващата ми цел ще бъде световният рекорд. През април планирам да се състезавам в Оклахома“, каза Чех, цитиран от Sport Klub Info.

Шутей и Чех са "Атлети на годината" в Словения за 2025 г.

Рамона се превърна в синоним на диска в света на леката атлетика през последните години. Девет от 20-те най-дълги хвърляния в мъжкото хвърляне на диск тази година бяха поставени в Рамона, докато Валъри Алман постигна най-дългото хвърляне в женското хвърляне на диск този век с американски рекорд от 73.52 м.

Гледайки по-далеч в бъдещето, Чех планира да се състезава и на Средиземноморските игри в Италия през август, преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, където ще се стреми към две поредни титли.

Словенецът има мили спомени от стадион “Алекзандър“, където спечели Диамантената лига в Бирмингам на същия стадион през 2022 г. със 71.27 м, което по това време беше рекорд на Диамантената лига, както и най-дългото хвърляне, регистрирано някога на британска земя.

Оттогава Чех се подобри до 72.36 м, за да се изкачи до шесто място в световната класация за всички времена, въпреки че амбициите му за Световно първенство по лека атлетика бяха провалени от проливния дъжд в Токио, ограничавайки го до осмо място под средния стандарт във финал, в който много хвърлячи се мъчеха да се ориентират през хлъзгав кръг за хвърляне.

“Забравих за финала в Токио, защото не беше състезание, в което можех да покажа на какво съм способен“, каза той. “Надявам се нещо подобно да не се повтори на толкова голямо състезание.“

Сезон 2026 обаче ще даде на Чех шанс да се бори за още големи титли - и може би дори за световен рекорд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages