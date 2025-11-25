Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

  • 25 ное 2025 | 13:36
  • 550
  • 0
Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

Словенецът Кристиян Чех се е насочил към световния рекорд по хвърляне на диск от 75.56 м догодина по пътя към Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Настоящият европейски шампион планира да дебютира в Рамона през април следващата година. Именно в Оклахома литовецът Миколас Алекна - предшественикът на Чех като европейски шампион, подобри чупи световния рекорд през последните два сезона.

“Ще започна през март на Европейската купа по хвърляне в Кипър (в Никозия на 14-15 март) и след това следващата ми цел ще бъде световният рекорд. През април планирам да се състезавам в Оклахома“, каза Чех, цитиран от Sport Klub Info.

Шутей и Чех са "Атлети на годината" в Словения за 2025 г.
Шутей и Чех са "Атлети на годината" в Словения за 2025 г.

Рамона се превърна в синоним на диска в света на леката атлетика през последните години. Девет от 20-те най-дълги хвърляния в мъжкото хвърляне на диск тази година бяха поставени в Рамона, докато Валъри Алман постигна най-дългото хвърляне в женското хвърляне на диск този век с американски рекорд от 73.52 м.

Гледайки по-далеч в бъдещето, Чех планира да се състезава и на Средиземноморските игри в Италия през август, преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, където ще се стреми към две поредни титли.

Словенецът има мили спомени от стадион “Алекзандър“, където спечели Диамантената лига в Бирмингам на същия стадион през 2022 г. със 71.27 м, което по това време беше рекорд на Диамантената лига, както и най-дългото хвърляне, регистрирано някога на британска земя.

Оттогава Чех се подобри до 72.36 м, за да се изкачи до шесто място в световната класация за всички времена, въпреки че амбициите му за Световно първенство по лека атлетика бяха провалени от проливния дъжд в Токио, ограничавайки го до осмо място под средния стандарт във финал, в който много хвърлячи се мъчеха да се ориентират през хлъзгав кръг за хвърляне.

“Забравих за финала в Токио, защото не беше състезание, в което можех да покажа на какво съм способен“, каза той. “Надявам се нещо подобно да не се повтори на толкова голямо състезание.“

Сезон 2026 обаче ще даде на Чех шанс да се бори за още големи титли - и може би дори за световен рекорд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

  • 24 ное 2025 | 12:14
  • 3989
  • 3
Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

  • 24 ное 2025 | 10:48
  • 1735
  • 0
Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

Фей и Еверард триумфираха на ирландския шампионат по крос-кънтри

  • 24 ное 2025 | 10:35
  • 494
  • 0
Мачадо, Пинто и Надер блестят на португалския шампионат по крос-кънтри в Лагоа

Мачадо, Пинто и Надер блестят на португалския шампионат по крос-кънтри в Лагоа

  • 24 ное 2025 | 10:10
  • 675
  • 0
Батоклети триумфира в Атапуерка от четвъртия опит, Кипсанг отново изпревари Квизера

Батоклети триумфира в Атапуерка от четвъртия опит, Кипсанг отново изпревари Квизера

  • 24 ное 2025 | 10:04
  • 484
  • 0
Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

Челимо Мели с победно завръщане на маратона в Инчон

  • 23 ное 2025 | 15:24
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 12664
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543906
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 7283
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 6543
  • 11
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2482
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 6692
  • 2