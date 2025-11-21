Шутей и Чех са "Атлети на годината" в Словения за 2025 г.

Тина Шутей и Кристиян Чех бяха обявени за "Атлети на годината" на Словения по време на официалната Гала вечер на словенската атлетика, която се проведе в Целе.

На 37-годишна възраст Шутей се радва на най-успешния сезон в кариерата си досега, печелейки медали от трите големи първенства, в които участва. Тя също така допринесе за историческото класиране на Словения в най-високата дивизия на Европейското отборно първенство по лека атлетика, след като спечели овчарския скок пред родна публика във Втора дивизия в Марибор.

След като спечели сребърни медали на Световното и Европейското първенство в зала през март, Шутей завоюва и първия си голям глобален медал на открито на 36-годишна възраст – бронз от Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Шутей получи престижното отличие за пети път в кариерата си, изпреварвайки в класацията бронзовата медалистка на 10 км от Европейското първенство Клара Лукан и състезателката в тройния скок Нея Филипич, която завърши девета на Световното първенство в Токио.

При мъжете Чех беше избран за "Атлет на годината" на Словения за шести пореден път. Той остави зад себе си бронзовия медалист на 400 метра с препятствия от Европейското първенство до 23 години Матиц Иан Гучек и националния рекордьор на 400 метра Рок Ферлан. И двамата достигнаха до полуфиналите в своите дисциплини на Световното първенство.

Въпреки че не успя да спечели медал във финала на хвърляне на диск на Световното първенство в Токио, където състезанието беше белязано от проливен дъжд, Чех все пак записа един от най-силните си сезони.

Той премина границата от 70 метра пет пъти и подобри националния си рекорд до 72.36 метра, с което се изкачи до шесто място в световната ранглиста за всички времена. Чех също така спечели победа пред родна публика на Европейското отборно първенство във Втора дивизия в Марибор, помагайки на Словения да се класира за елитната дивизия през 2027 г.

Треньорът на Шутей Милан Крайн, беше обявен за "Треньор на годината". Той също така получи златна значка на словенската атлетика за 35-годишната си дейност в спорта.



Снимка: european-athletics.com