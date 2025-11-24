Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 293
  • 0

Берое официално съобщи, че се разделя с досегашния си треньор Алехандро Сагерас. Заралии се намират в серия от лоши резултати, като вече седем поредни мача нямат победа. В този период старозагорският тим отпадна от Витоша (Бистрица) на 1/16-финалите за Купата на България.

До назначаването на нов наставник отборът ще бъде воден от Пламен Липенски.

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Берое Стара Загора обявява прекратяването на договорните отношения със старши треньора на представителния отбор, Алехандро Сагерас.

Искаме да изразим нашата най-искрена благодарност към г-н Сагерас за неговия професионализъм, отдаденост и отговорност през почти двете години работа, посветени на развитието и надграждането на футбола в Стара Загора.

Пожелаваме му много успех в бъдещите проекти.

Пламен Липенски ще води отбора до назначаването на нов старши треньор".

