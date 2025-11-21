11-те на Берое и Спартак (Варна)

Берое приема Спартак (Варна) в първия мач от efbet Лига след края на световните квалификации. Началото на срещата, която е първа от XVI кръг на шампионата, ще бъде дадено от главния съдия Денислав Сталев в 17:45 часа.

Домакините се намират в много лоша серия, която логично ги плъзна надолу в класирането. "Зелените" нямат победа от 29 септември, когато победиха под Аязмото Добруджа с 1:0, след попадение от дузпа на голмайстора Алберто Салидо. Последва поредица от негативни резултати, в т.ч. отпадане от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша (Бистрица), което доведе до редовни викове "оставка" от страна на феновете от Стара Загора.

Стартови състави:

БЕРОЕ: 99. Валентино Куинтеро, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Костантини, 10. Даниел Бодега, 11. Исмаел Хименес, 15. Факундо Аларкон, 17. Уеслей Да Роча, 21. Алберто Салидо, 24. Стефан Гаврилов, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо;

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 20. Деян Лозев, 21. Александре Насименто, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георги Стояновски;