Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. 11-те на Берое и Спартак (Варна)

11-те на Берое и Спартак (Варна)

  • 21 ное 2025 | 16:27
  • 1591
  • 2
11-те на Берое и Спартак (Варна)

Берое приема Спартак (Варна) в първия мач от efbet Лига след края на световните квалификации. Началото на срещата, която е първа от XVI кръг на шампионата, ще бъде дадено от главния съдия Денислав Сталев в 17:45 часа.

Домакините се намират в много лоша серия, която логично ги плъзна надолу в класирането. "Зелените" нямат победа от 29 септември, когато победиха под Аязмото Добруджа с 1:0, след попадение от дузпа на голмайстора Алберто Салидо. Последва поредица от негативни резултати, в т.ч. отпадане от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша (Бистрица), което доведе до редовни викове "оставка" от страна на феновете от Стара Загора.

Стартови състави:

БЕРОЕ: 99. Валентино Куинтеро, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Факундо Костантини, 10. Даниел Бодега, 11. Исмаел Хименес, 15. Факундо Аларкон, 17. Уеслей Да Роча, 21. Алберто Салидо, 24. Стефан Гаврилов, 25. Жоао Мигел, 27. Аугусто Дабо;

СПАРТАК: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 20. Деян Лозев, 21. Александре Насименто, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георги Стояновски;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 5989
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 5554
  • 2
Бивш шеф на Ботев: Има 10-12 дела срещу клуба за неизплатени заплати

Бивш шеф на Ботев: Има 10-12 дела срещу клуба за неизплатени заплати

  • 21 ное 2025 | 15:02
  • 1018
  • 3
Шеф в Локо (Пд): Имаме нужда от една-две продажби

Шеф в Локо (Пд): Имаме нужда от една-две продажби

  • 21 ное 2025 | 14:38
  • 900
  • 0
Ивайло Станчев: Ще търсим максимума от първата до последната минута

Ивайло Станчев: Ще търсим максимума от първата до последната минута

  • 21 ное 2025 | 14:09
  • 579
  • 0
Херо е притеснен от състоянието на Ботев

Херо е притеснен от състоянието на Ботев

  • 21 ное 2025 | 13:31
  • 1858
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 5989
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 5554
  • 2
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 6223
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 9926
  • 2
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4624
  • 0