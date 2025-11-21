Гаврилов: С оглед на това, че бяхме с човек по-малко, точката е добре

Полузащитникът на Берое Стефан Гаврилов заяви, че спечелената точка срещу Спартак (Варна) се приема добре, тъй като заралии играха повече от едно полувреме с човек по-малко. Именно 25-годишният халф взе капитанската лента след изгонването на Хуан Пабло Саломони в края на първата част.

"Трябваше да вземем трите точки. С оглед на това, че бяхме с човек по-малко, точката е добре. Конкурентоспособен отбор сме, можем да се противопоставим на всеки. Тези момчета са добри. Идват тук да се развиват и да се покажат, за да отидат на по-добро място.

Сигурен съм, че ще се върнем на победния път. Чака ни още работа. Феновете се връщат само с победи и красива игра", заяви Гаврилов.

