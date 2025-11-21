Сагерас: Искахме трите точки, но заради червения картон не се получи

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас сподели мнението си след нулевото равенство със Спартак (Варна) в Стара Загора. Наставникът на заралии заяви, че отборът му е искал победата, но заради получения червен картон в края на първото полувреме не се е получило.

"Искам да поздравя отбора и да благодаря на всички фенове, които ни подкрепят. Както знаем, има персонални интереси на 20 човека, които викат. Това е футболът, вече 35 години съм в тази професия. Много съм доволен от реакцията на моите играчи. 60 минути се раздадоха на 100%. Имахме и ситуации за гол. Всички се представиха на ниво. Искахме трите точки, но заради червения картон, който получихме, не се получи.

Трудно протича тренировъчният ни процес. Това прави така, че отборът да не е на 100%. Това се отразява на резултатите в последните месеци. Днес Берое се представи на ниво. Притежавахме топката, нападахме", каза Сагерас.

