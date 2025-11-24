Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

Шарл Леклер потвърди, че е говорил с президента на Ферари Джон Елкан след избухването на големия шеф по адрес на тима на компанията във Формула 1.

Двамата пилоти на Скудерията отпаднаха в Сао Пауло, Ферари изостана в битката за второто място в класирането при конструкторите, а Елкан обясни, че пилотите на тима трябва да се фокусират повече върху карането и да говорят по-малко. Също така, той странно заяви, че всичко друго в отбора е наред и всички – инженери, механици работят идеално.

Леклер е говорил с Елкан между състезанията в Сао Пауло и Лас Вегас, като идеята е била да се постигне известно сваляне на напрежението.

„Аз не присъствам много в социалните мрежи, но бързо разбрах за това изказване на президента – обясни Леклер. – Той ми се обади, както прави след всяко състезание и говорихме за всичко, включително и за това какво той е искал да каже. Джон иска думите му да се приемат конструктивно и това да подтикне тимът да се справя по-добре.“

