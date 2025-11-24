Спалети: В неизгодна позиция сме

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети смята, че отборът му е в неизгодна позиция преди гостуването си на Бодьо/Глимт в Шампионската лига във вторник вечер. Като основни причини той изтъкна минусовите температури и изкуствения терен на стадион „Аспмира“ в Норвегия. „Бианконерите“ имат едва три точки до момента и все още търсят първата си победа в Шампионската лига за сезона, което ги поставя притиснати до стената преди този мач, тъй като нямат право на повече грешки.

„Нека гледаме нещата едно по едно, защото се създаде впечатление, че сме претърпели катастрофа. Играчите не се представиха толкова зле срещу Фиорентина, колкото всички твърдят. Аз бях първият, който призна, че трябва да направим повече и да се измъкнем от това положение. Трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме, и да се възползваме от качествата си. Видях желанието на този отбор“, започна Спалети.

Обръщайки внимание към теста срещу Бодьо/Глимт във вторник, той заяви: „Теренът и климатът са недостатък. Имам късмета да съм работил в чужбина. Въздухът, който дишаш, е различен, толкова е студено, а ние не сме свикнали. Въпрос на навици, които са различни от нашите. Нашето желание трябва да компенсира тази разлика, която съществува между двата отбора. Те са много добри в намирането на играчи, не става въпрос само за терена и студа. Имат много качества и се представиха добре в международните турнири.“

На въпрос какво очаква да види от своите играчи в Норвегия, Спалети отговори: „Това е друга част от историята и се надявам, че те знаят как да се адаптират. Трябва да знаят как да се справят с една машина, която работи здраво и е създала трудности на всички. Ако искаме да сме равностойни, трябва ние да сме тези, които разпознават скоростта им и играят технически добър футбол, дори на такъв терен. Във Флоренция топката се движеше твърде бавно през първото полувреме и трябваше да играем през центъра, за да търсим решения. През втората част видях различни неща. Имаме много качества, но трябва да се справим добре по отношение на завършените пасове и да не даваме шанс на съперника да ни нарани. Трябва да свикнем с времето утре, да не правим твърде много грешки и да играем добре. Справяли сме се добре с наказването на отбори, но също така трябва да създаваме пространства сами. Трябва да гледаме отвъд първия пас, трябва да се подобрим в това отношение и очаквам да го направим.“

Запитан как изкуственият терен ще повлияе на играта на Ювентус, Спалети отговори: „Теренът и климатът са недостатък. Това е истинска трудност заради отскока, начина, по който се държи топката. Това определено може да ни коства скъпо, но ще се справим. Всички сме изпитвали страхове преди, изправяме се срещу тях и се адаптираме. Теренът ни влияе, но искаме да покажем добро представяне.“

