Билетите за мача България - Армения вече са в продажба

Билетите за първия мач на мъжкия национален отБор от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 вече са в продажба. Противник на водения от Любомир Минчев тим ще бъде Армения, като срещата е на 27 ноември в "Арена Ботевград".

Пропуските за този мач са с цена от 15 лева и могат да бъдат закупени онлайн на официалния сайт на БК Балкан, посочват от БФБаскетбол. Можете да намерите повече информация и да се сдобиете с билети ТУК!

Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

България е в Група В, където е още и тимът на Норвегия. Втората среща на нашия тим е гостуване на Норвегия на 27 февруари. На 2 март пък гостуваме и на Армения.

Снимки: Sportal.bg