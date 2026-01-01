Спърс взеха реванш от Никс за загубения финал за купата

Сан Антонио надигра Ню Йорк със 134:132 в един от най-интригуващите мачове на Нова година в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Джулиан Шампани вкара 36 точки, което е най-доброто му постижение в кариерата, и постави отборен рекорд с 11 тройки за успеха на Спърс, с който взеха реванш за загубата от Никс във финала за Купата на НБА.

Сан Антонио прекъсна серия от две загуби, но звездата на Виктор Уембаняма не завърши мача, като напусна поради контузия на левия крак 10:32 минути преди края на мача. Уембаняма натрупа 31 точки и 13 борби за 24 минути игра, преди да падне неловко на левия си крак, докато се опитваше да овладее борба.

Джейлън Брънсън бе най-резултатен за Никс с 29 точки и осем асистенции. Майлс Макбрайд добави 21 точки, докато Карл-Антъни Таунс и Джордан Кларксън вкараха по 20, като Ню Йорк сложи край на серията си от три победи.

Стеф Къри вкара 26 точки за победата на Голдън Стейт при гостуването над Шарлът със 132:125.

Къри се завърна в щата, в който завърши гимназия и колеж и реализира пет тройки от десет опита в мач, в който Уориърс вкараха впечатляващите 24 от 49 стрелби отвъд дъгата. Брандин Поджиемски иДжими Бътлър III добавиха по 19 точки за Голдън Стейт.

Брандън Милър отбеляза рекордните си за сезона 33 точки за Шарлът.

Паоло Банкеро отбеляза победен кош 7,5 секунди преди края, за да изведе Орландо до победа над Индиана със 112:110 в Индианаполис.

Банкеро бе най-резултатен в мача с 29 точки и добави 10 борби за Меджик.

Паскал Сиакам поведе Индиана с 26 точки, но това не помогна на Пейсърс, които записаха 10-та си поредна загуба.

Си Джей Макколъм отбеляза последните четири точки в мача, включително кош 1,2 секунди преди края на редовното време за победата на Вашингтон над Милуоки със 114:113.

Стрелбата на Янис Адетокунбо от 4 метра 0,4 секунди преди края беше неуспешна, давайки на Уизардс третата им победа в последните четири мача.

Алекс Сар и Бъб Карингтън запизаха по 20 точки за Вашингтон, а Макколъм завърши с 18 точки.

Адетокунбо се отчете с 33 точки и 15 борби за Бъкс.

Лидерът в редовния сезон Оклахома Сити записа домакински успех срещу Портланд със 124:95. Шай Гилджъс-Александър отбеляза 30 точки, а Аджай Мичъл отбеляза 17 точки от пейката за Тъндър, които спечелиха три поредни мача у дома.