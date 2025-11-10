Ясен е щабът на Любомир Минчев в националния отбор

Популярни
»
  10 ное 2025 | 15:27
При завръщането си в мъжкия национален отбор на България Любомир Минчевще работи заедно с Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев, които ще бъдат негови помощници, обявиха официално от БФБаскетбол.

Физиотерапевт е Явор Касабов, Емануил Кетенлиеве кондиционен треньор, лекар е Юлий Белев, а менинджър е Тодор Колев.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.

