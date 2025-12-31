Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Обрат с трансфера на Джоунс в Олимпиакос

Обрат с трансфера на Джоунс в Олимпиакос

  • 31 дек 2025 | 16:53
  • 887
  • 0
Обрат с трансфера на Джоунс в Олимпиакос

Според сръбското издание Mozzart Sport, Тайрик Джоунс се отдалечава от Олимпиакос и засега изглежда, че ще остане в Партизан.

През последните дни се появиха информации, че центърът на Партизан, Тайрик Джоунс, е сериозна цел на Олимпиакос и е пред трансфер в Пирея.

Изглежда обаче, че американецът трудно ще смени отбора, тъй като – според информация на Mozzart Sport – в крайна сметка няма да подсили гръцкия клуб, като дори има вероятност изобщо да не напусне, ако белградският отбор не намери подходящ негов заместник.

Основната цел на Партизан беше Крис Силва, MVP на груповата фаза на Шампионската лига. Въпреки това, мощният център от Габон избра да напусне АЕК и евентуално да облече екипа на шампиона в Евролигата Фенербахче.

Тайрик Джоунс беше с отбора на Партизан във Валенсия, където „черно-белите“ загубиха от едноименния отбор. Американският център игра малко повече от 25 минути, отбелязвайки 9 точки, 6 борби, 1 асистенция, 1 чадър и 2 откраднати топки.

Мощният баскетболист е един от основните стълбове на Партизан през този сезон, със средно 10,6 точки, 6,1 борби, 2,1 асистенции и 1,2 откраднати топки в Евролигата.

