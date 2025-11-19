Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

  • 19 ное 2025 | 15:04
  • 2254
  • 1
Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград, съобщават от БФБаскетбол. На 27 ноември България ще започне участието си в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 ч. в "Арена Ботевград".

Билетите за мача България - Армения вече са в продажба
Билетите за мача България - Армения вече са в продажба

Другият тим в нашата група Б е Норвегия.

Прави впечатление отсъствието от списъка с повикани играчи на гарда на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Мартин Русев - Спартак Плевен

4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

6. Илиян Пищиков - Балкан

7. Мирослав Васов - Рилски спортист

8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

9. Иван Алипиев - Местре (Италия)

10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

11. Димитър Димитров - Балкан

12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

  • 19 ное 2025 | 15:31
  • 151
  • 0
Билетите за мача България - Армения вече са в продажба

Билетите за мача България - Армения вече са в продажба

  • 19 ное 2025 | 15:28
  • 210
  • 0
Стив Кър: Натовареният график в НБА води до повече контузии

Стив Кър: Натовареният график в НБА води до повече контузии

  • 19 ное 2025 | 13:38
  • 331
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц постигнаха победа в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц постигнаха победа в Еврокъп

  • 19 ное 2025 | 13:36
  • 255
  • 0
Берое представи ново попълнение

Берое представи ново попълнение

  • 19 ное 2025 | 13:34
  • 281
  • 0
Меджик спряха победната серия на Уориърс

Меджик спряха победната серия на Уориърс

  • 19 ное 2025 | 13:04
  • 407
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 4840
  • 12
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 6912
  • 6
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 4949
  • 6
Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

  • 19 ное 2025 | 12:52
  • 6541
  • 14
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 5596
  • 23
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 36188
  • 33