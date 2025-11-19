Ето с кои играчи България излиза срещу Армения

Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград, съобщават от БФБаскетбол. На 27 ноември България ще започне участието си в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 ч. в "Арена Ботевград".

Другият тим в нашата група Б е Норвегия.

Прави впечатление отсъствието от списъка с повикани играчи на гарда на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Мартин Русев - Спартак Плевен

4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

6. Илиян Пищиков - Балкан

7. Мирослав Васов - Рилски спортист

8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

9. Иван Алипиев - Местре (Италия)

10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

11. Димитър Димитров - Балкан

12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Снимки: Startphoto