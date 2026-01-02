Американски гард ще играе за Турция

Американският баскетболист Малачи Флин може да получи турски паспорт. 27-годишният играч очаква много скоро да бъде на разположение на селекционера на националния отбор на Турция Ергин Атаман. Има шанс той да бъде готов още за предстоящите квалификации за Световното първенство през февруари и март.

Флин играе на позицията плеймейкър. Той беше избран като 29-и пик в драфта на НБА през 2020 година от Торонто Раптърс, а в най-силното първенство в света е играл още за Ню Йорк Никс, Детройт Пистънс и Шарлът Хорнетс. В момента носи екипа на Бахчешехир.



В Еврокъп през този сезон американецът записва средно по 18,2 точки, 4,2 асистенции и 3,9 борби на мач.