Колко милиона струва пръстенът, който Кристиано подари на Джорджина?

Джорджина Родригес отново е на фокус, но не само заради годежа си с Кристиано Роналдо. Топмоделът позира с пръстен, който бързо събуди любопитството на публиката и експертите по бижута, които побързаха да изчислят стойността на зрелищното бижу. Експертите оценяват особено централния диамант на пръстена на Джорджина Родригес, като дискусията е дали става дума за 30 или 45 карата.

Бижутерите смятат, че ако е 40-45 карата, диамантът може да струва между 6 и 12 милиона евро.

Пръстенът има централен диамант с овален шлиф, съпроводен от два странични камъка, които допълнително увеличават размера и блясъка му. Изработен от бяло злато или платина, той се откроява не само с елегантност, но и с калибъра на основния камък, който много специалисти считат за един от най-впечатляващите, виждани през последните години.

🚨 Georgina and Cristiano Ronaldo are engaged. 💍❤️ pic.twitter.com/kkQyxqiw0v — Georgina Rodríguez (@Georginagioc) August 11, 2025

Някои смятат, че пръстенът може да струва между 2 и 5 милиона евро, ако става въпрос за диамант до 30 карата с безупречно качество D – един от най-високите класове по чистота и цвят.

Списание „¡HOLA!” предполага, че цената може да достигне 6 милиона долара или дори да надхвърли тази сума, в зависимост от точните характеристики. Има обаче бижутери, които се осмеляват да отидат по-далеч. Тези експерти оценяват, че диамантът може да е между 40 и 45 карата, което би повишило цената му до стойност между 6 и 12 милиона евро.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са заедно от 2016 г. Имат 5 деца.

„Пръстенът не е само символ на годежа на една от най-известните двойки на планетата, но и декларация за лукс и ексклузивност, която затвърждава позицията на Джорджина като една от най-следените фигури на международната сцена“, отбелязва вестник "Marca".

Кристиано Роналдо е във връзка с испанския модел от 2016 г. Двамата имат две дъщери, 7-годишната Алана и 2-годишната Бела, а Джорджина е и мащеха на останалите три деца на Роналдо.

Половинката на Кристиано обясни преди няколко месеца, че приятелите ѝ се шегуват за момента, който настъпи в понеделник: „Винаги се шегувам за сватбата. "Кога е сватбата?". Откакто се появи песента на Дженифър Лопес, „The Ring or When", започнаха да ми я пеят. Е, това не зависи от мен“.

Футболистът на Ал Насър обаче уточни, че ще се ожени за нея, когато му дойде времето: "Винаги ѝ казвам: "Когато усетим онзи щрак". Както във всичко, свързано с нашия живот, тя знае за какво говоря. Може да е след една година, след шест месеца или дори след месец. 1000% съм сигурен, че ще се случи", казва по темата пък самият Роналдо.