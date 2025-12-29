Кристиано Роналдо се появи с часовник за над 700 000 евро

Кристиано Роналдо отново се превърна в център на внимание по време на наградите Globe Soccer Awards, но този път не заради головете или рекордите си. На галавечерта в Дубай португалецът прикова погледите с луксозен часовник, който остави мнозина безмълвни: Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G – истинско бижу на висшето часовникарство, оценено на около 770 000 долара, или приблизително 705 000 евро, пише “Марка”.

Снимките на футболиста бързо се разпространиха в социалните мрежи. Часовникари и фенове веднага разпознаха модела, който принадлежи към един от най-ексклузивните сегменти на пазара. Това не е аксесоар, който може да бъде намерен по витрините – производството му е изключително ограничено и обикновено се изработва само по специална поръчка.

Часовникът, избран от Кристиано, е изработен от 18-каратово бяло злато, като маркерите за часовете и стрелките също са от благородния метал. Както безелът, така и верижката са изцяло инкрустирани с диаманти – детайл, който рязко повишава стойността му и го превръща в артикул, предназначен за колекционери от най-висок ранг.

Така португалецът, който продължава да е активен в заключителния етап на кариерата си и преследва границата от хиляда гола, добави още един колекционерски екземпляр към своя вече прочут репертоар от часовници за милиони.

В колекцията му се открояват истински произведения на изкуството: Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial на стойност около 1,56 милиона евро, Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon, оценен на 1,38 милиона, Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition за приблизително 920 000 евро, Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow, чиято цена е около 885 000 евро, и Rolex GMT-Master II “Ice” за почти 740 000 евро.

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда