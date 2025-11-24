Ковач: Виляреал ще дадат всичко от себе си, Байер няма да играе утре

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Виляреал в пети мач от основната фаза на Шампионската лига. Германският тим е със 7 точки след първите четири мача, докато Виляреал има едва една точка дотук.

Хърватският наставник започна с новините около отбора. “Максимилиан Байер тренира кратко днес, но още след мача в събота имаше някои мускулни проблеми. В момента изглежда, че утре той няма да може да играе.

Като цяло съм много доволен от Фабио Силва. Но имаме много качествени играчи в атаката. В момента Фабио не получава достатъчно игрово време, това е вярно. Надявам се обаче, че в близко бъдеще ще го видим по-често на терена”.

Наставникът на Борусия се изказа с респект към утрешния съперник. “Виляреал се представят много добре в Ла Лига, само малко зад Барселона и Реал. В Шампионската лига все още не са постигнали това, което биха могли да постигнат. За тях утрешният мач е решаващ, ще трябва да дадат всичко от себе си“.

“Работихме добре заедно, хубаво е да видим колко здрави играчи имаме на разположение. Сега ни предстои още един изтощителен етап, в който ще трябва да правим много ротации и да преценяваме добре как и кога да действаме”, завърши Ковач.

