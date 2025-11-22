Хеттрик на Ундав лиши Борусия (Д) от победа в голово шоу

Отборите на Борусия (Дортмунд) и Щутгарт сътвориха голово шоу на “Сигнал Идуна Парк”, което приключи при резултат 3:3 в двубоя от 11-ия кръг на Бундеслигата. Така “жълто-черните” спряха негативната си серия от пет загуби от този съперник, но не успяха да го победят в седми пореден мач.

Домакините трябва да съжаляват, че не спечелиха двубоя, тъй като техният аванс от 2:0 и късното им трето попадение бяха неутрализирани от хеттрика на противниковия капитан Дениз Ундав. Борусия поведе в 34-тата минута, когато Емре Джан беше точен от дузпа, свирена за нарушение именно на Ундав срещу Нико Шлотербек. Седем минути по-късно тимът успя да удвои аванса си. Тогава Александер Нюбел отрази шута на Серу Гираси и добавката на Максимилиан Байер, но топката отново се озова при халф-бека, който не сгреши при втория си опит. В 47-ата минута Ундав намали изоставането на своя тим с прекрасно воле. В 71-вата минута именно нападателят отново се разписа с удар от въздуха при изпълнение на корнер. В 89-ата минута Дортмунд взе нов аванс с гол на Карим Адейеми след негова комбинация с Байер. Победата обаче се изплъзна в началото на добавеното време, когато Ундав оформи хеттрика си след завъртане и шут по земя за крайното 3:3.

Така и двата тима имат по 22 точки в актива си, но заради головата разлика Борусия заема третото място в класирането, а Щутгарт е на петата позиция.

