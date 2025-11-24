Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Левски - Локомотив Пловдив, начало на мача

Левски - Локомотив Пловдив, начало на мача

  24 ное 2025 | 19:15
  • 1681
  • 0
Левски - Локомотив Пловдив, начало на мача

Левски и Локомотив Пловдив играят помежду си в последния мач от 13-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят е в столичната зала “Триадица”.

“Сините” търсят втората си победа от началото на сезона в първенството. Играчите на Константин Папазов загубиха в последния си мач от Берое в Стара Загора, а преди това записаха първия си успех за сезона при домакинството си на Шумен. Левски е с общо 6 поражения до момента.

Пловдивчани пък до момента оставят доста добри впечатления с играта си. Воденият от Асен Николов тим е с 4 победи и 3 загуби, като неотдавна нанесе поражение на шампиона Рилски спортист насред Самоков.

СТАТИСТИКА

Снимки: Startphoto

