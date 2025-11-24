Популярни
  Опитни шведски треньори влязоха в щаба на Пер-Матиас Хьогмо

Опитни шведски треньори влязоха в щаба на Пер-Матиас Хьогмо

  • 24 ное 2025 | 14:50
  • 143
  • 0

Двама опитни шведски треньори влязоха в щаба на новия наставник на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо. Става въпрос за Микаел Старе и Кристофер Аугустсон. Първият има дълъг стаж като старши треньор. През последните 18 години е водил 12 различни отбора на Скандинавския полуостров, в Европа и Азия, сред които АИК (Солна), гръцкия Панийониос, ИФК Гьотеборг, китайския Далиен и Хекен. До миналата седмица Старе бе старши треньор на елитния норвежки Стабек. Микаел Старе ще бъде първи помощник на Хьогмо.

Кристофер Аугустсон също има забележително CV. Между 2023 и 2025 г. той работи в Мялби, с който наскоро стана шампион на Швеция. В периода 2017 – 2023 г. Аугустсон е старши треньор на различни юношески формации на Швеция, а преди това е част от друг местен гранд – Юргорден.

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

В близките дни към щаба на Хьогмо се очаква да се присъедини още един опитен кондиционен специалист, с когото в момента се водят преговори.

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

  • 24 ное 2025 | 09:29
  • 5205
  • 8
Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

  • 24 ное 2025 | 09:14
  • 1213
  • 0
Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

  • 24 ное 2025 | 08:18
  • 2290
  • 3
Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

  • 24 ное 2025 | 08:14
  • 1424
  • 4
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4933
  • 19
ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

  • 23 ное 2025 | 20:18
  • 4967
  • 8
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 20157
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 13623
  • 36
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 6154
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1906
  • 2
Теодор Салпаров готви бенефис в "Арена София" през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 2087
  • 1
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 10944
  • 8