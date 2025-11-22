Караманджуков разкри какъв е проблемът на Лудогорец

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков говори при представянето на новия наставник на “орлите” Пер-Матиас Хьогмо. Босът на разградчани сподели какъв е проблемът на тима през този сезон, като спомена характерите в съблекалнята, а също така подчерта и големия брой контузени състезатели

“Лудогорец се превърна в доминант на нашия футбол в последните 14 години. Съблекалнята бе основен проблем, защото имаме много добри футболисти с характери, а те трудно се управляват. Проблемът беше играта на отбора и многото контузени състезатели. Стигна се до смяната на г-н Мота и ние се спряхме на кандидатурата на г-н Хьогмо. С неговия опит преценихме, че ще съумее да внесе нужното спокойствие и увереност”, каза Караманджуков.

“Когато си продал петима от най-добрите футболисти и още седем-осем играчи контузени трайно, няма как това да не се отрази. Чевтърти полусезон сме почти без подготовка, знаете, че вече има мачове през януари в Европа. Изключително кратко време за почивка през лятото. Играем от ранни кръгове. Ритъмът ни е много сериозен”.

“От няколко години се опитваме зимата да е основнта част на селекцията, за да има време за аклиматизация и лятото играчите да бъдат готови за Европа. Ще се опитаме сега да привлечем футболистите, които треньорът одобри. Умишлено чакахме новия треньор, за да вземе той решенията за играчите”, каза Караманджуков.