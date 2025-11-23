11-те на Септември (Сф) и Лудогорец, Хьогмо и Матич дебютират

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Лудогорец за двубоя от efbet Лига. Срещата на стадион "Локомотив" в столицата е дебютна за треньорите Славко Матич и Пер-Матиас Хьогмо, като за сърбина това е втори период начело на Септември.

Септември (София) 0:0 Лудогорец

Стартовите състави:

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 27. Георги Върбанов, 26. Валентин Озорнвафор, 4. Мартин Христов, 23. Робин Шутен, 5. Йоан Бауренски, 6. Виктор Очаи, 17. Николас Фонтейн, 28. Стоян Стоичков, 9. Бертран Фурие.

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 29. Ерик Биле, 30. Педро Нареси, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас.