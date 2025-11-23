Популярни
  3. Хьогмо: Титлата? Всичко е възможно

  • 23 ное 2025 | 16:35
  • 470
  • 0

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо беше щастлив след успешния си дебют начело на тима. Шампионите победиха Септември София с 2:0.

"Наставникът на Лудогорец Създадохме добри ситуации. През второто полувреме играхме малко по-директно през второто полувреме. Много съм доволен от представянето на отбора. Комуникирахме добре през втората част. Ще видим как ще развием тайминга. Имаме нужда от тази по-добра връзка. Титлата? Всичко е възможно във футбола. Имаме много контузени играчи. Трябва да работим".

