Още един от ключовите футболисти на Лудогорец подписа нов договор

  • 24 ное 2025 | 13:24
Крилото на Лудогорец Кайо Видал също удължи договора си с клуба. Офанзивният футболист ще остане при “орлите” до 2029 година. Така той се превръща в третия играч на разградчани, който поставя подписа си под нов контракт. Миналата седмица това сториха Серджио Падт и Квадво Дуа.

Ето какво пишат от Лудогорец:

И Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец

Още един основен футболист на Лудогорец - Кайо Видал, удължи договора си с клуба. Бразилското крило ще остане при "орлите" до 2029 г.

Миналата седмица нови контракти с Лудогорец подписаха вратарят Серджио Падт и нападателят Квадво Дуа.

"В Лудогорец се чувствам страхотно", сподели Кайо Видал. "Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно", обеща бразилецът.

Кайо Видал бе привлечен в Лудогорец през февруари 2023 г. от бразилския Байа. До момента Видал има 132 мача за Лудогорец във всички турнири, като е отбелязал 21 гола с 13 асистенции.

